الجيزة: بروتوكول تعاون لإنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بـالعمرانية

كتب- محمد أبو بكر:

وقع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والسفير محمد الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، بروتوكول تعاون؛ لإنشاء فرع لمكتبة مصر العامة على مساحة 420 م2 بشارع خاتم المرسلين بحي العمرانية.

وأشار "راشد"، إلى أن البروتوكول نتاجًا للتعاون المشترك بين وزارة التخطيط والمحافظة ومكتبة مصر العامة، حيث يأتي في إطار الحرص على رفع الوعي العام للمواطنين وتمكينهم من الاطلاع على مصادر متنوعة للثقافة والتنمية بمحيط سكنهم.

وأضاف محافظ الجيزة، أن التوسع في إنشاء المكتبات ودور الثقافة يأتي بهدف الارتقاء بالمجتمع المحلي والمستوى الثقافي للمرأة في إطار مبادرة حياة كريمة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأكد المحافظ، أنه من المقرر أن تشمل خدمات المكتبة إقامة أنشطة وفعاليات ثقافية وترفيهية والتواصل مع الجامعات والمدارس؛ لتشجيع الطلاب على الانتفاع بتلك الفعاليات والأنشطة.

ووجه "راشد"، مدير مديرية الإسكان ورئيس حي العمرانية، بسرعة الانتهاء من التراخيص والتصريحات الخاصة بالإنشاء وإعداد كراسة الشروط وإجراءات الطرح؛ لسرعة بدء الأعمال، مشددًا على ضرورة توفير جراج خاص بالمكتبة؛ لمنع انتظار السيارات وتسهيل حركة المرور بمحيطها، ومراعاة المظهر الحضاري للمبنى والواجهات لإظهار الهوية البصرية للمحافظة.

من جانبه أشار السفير محمد الطايفى، إلى أنه من المقرر أن تشمل المكتبة توفير حدائق وقاعات أنشطة وتصفح إلى واطلاع ومكتبة لكبار السن وكيدز إريا، مؤكدًا على أنه من المخطط أن يتم تكرار التجربة لتشمل أحياء ومراكز ومدن أخرى بالمحافظة.

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