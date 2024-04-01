مطلوب رد مكتوب.. سؤال برلماني بشأن بيع 12 طائرة إيرباص بسبب الظروف المناخية

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، حول تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، يحيى زكريا الذي قال فيها إن الشركة تعاقدت على بيع 12 طائرة من طراز إيرباص "A220-300".

وتساءل قاسم: إن رئيس الشركة أشار إلى أن صفقة البيع بسبب عدم ملاءمة الطائرات للظروف المناخية وسنستغل حصيلة الصفقة في سداد ثمن قرض شراء الطائرات وسنسلم أول طائرة من الصفقة لشركة أزور للطيران خلال الشهر المقبل، وباقي الطائرات على دفعات حتى مارس 2025، فهل هذه التصريحات صحيحة؛ خصوصًا أنها تم تناولها على استحياء في أحد المواقع الإعلامية المغمورة، ولكن هناك مواقع إعلامية أخرى تناولتها عن الموقع الذي نشرها ؟ ولماذا لم يتم تأكيد أو نفي هذه التصريحات؟

وطالب النائب محمود قاسم من وزير الطيران المدني الرد كتابةً على سؤاله لمعرفة جميع الحقائق حول هذه التصريحات الخطيرة، قائلاً: "أتمنى ألا تكون صحيحة؛ لا سيما أنها لو كانت صحيحة فإن ذلك سيستتبع بالضرورة من الوزير الرد على جملة من التساؤلات والاستفسارات التي تشغل الرأي العام حالياً، لا سيما بعد انتشار الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي، وإحداث نوع من البلبلة لدى المواطنين، الأمر الذي يتوجب معه على الوزير ضرورة الخروج بالرد على تلك التساؤلات بصورة سريعة وقاطعة.