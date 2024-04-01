مقارنة قبل وبعد| 30 صورة لتطوير موقف الألف مسكن.. كيف أصبح شكله؟

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، تفاصيل تطوير منطقة الألف مسكن وموقف سيارات الميكروباص القديم.

وقال إبراهيم صابر، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، اليوم إن منطقة الألف مسكن كانت تعاني من مشكلة كبيرة جدا متعلقة بالمواقف العشوائية وغير المخططة.

وأضاف نائب المنطقة الشرقية بالقاهرة، أن المنطقة كان بها 3000 سيارة ميكروباص بين الألف مسكن وعين شمس وهو رقم ضخم جدا.

وأوضح أن الشركة الوطنية للطرق، نفذت موقف ميكروباص نموذجي في قطعة أرض بجوار الموقف القديم تبعد 300 متر فقط، وتم نقل السيارات إلى الموقف الجديد.

وتابع نائب المحافظ، أن الموقف القديم تولت الشركة الوطنية تطويره، وتم تحويله إلى منطقة مفتوحة للجلوس وممشى وجراج صغير للسيارات بدون أنشطة تجارية، وهذه الخدمات مجانية بالكامل وبدون رسوم.