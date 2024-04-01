كتبت- داليا الظنيني:

نفى حسن فوزي، رئيس شعبة البن، الأخبار التي انتشرت مؤخرًا حول استهلاك المصريين لـ70 ألف طن من البسلة ونوى البلح باعتبارها بن خلال العام 2023.

جاء هذا النفي خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة الحدث اليوم.

أكد فوزي على عدم صحة هذه المعلومات، مشيرًا إلى عدم وجود مصادر موثوقة تدعم هذه الادعاءات، موضحًا أن هناك جهات رقابية مختصة تعمل على فحص البن وتقديم تقارير دورية بنتائج التحليل وتتخذ الإجراءات القانونية ضد أي حالات غش.

شدد على أن عقوبات غش البن قد تصل إلى دفع غرامات مالية كبيرة وفي بعض الحالات، الحبس.

وأضاف أن البن الذي يُباع لا يحتوي على أية إضافات باستثناء البن المحوج الذي يتم تحضيره وفق مواصفات محددة تضعها الهيئة العامة للمواصفات القياسية.