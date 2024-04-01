"شمال الدلتا" للكهرباء: الانتهاء من توصيل التيار لمشروعات الري المطور

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع كهرباء، إنه تم الانتهاء من توصيل التيار لمشروعات الري المطور التي بلغت نسبة تنفيذها لمشروعات الغير 174.2% بإجمالي مبلغ 505 ملايين جنيه تغذية محطات رفع مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل التيار لمحطات التنقية والمعالجة والشرب والصرف الصحي و مزلقانات السكة الحديد و المدارس ولمصانع تدوير القمامة: سندوب - قلابشو بمحافظة الدقهلية، تل الضبعة.

وأضاف "عسل"، لمصراوي، أنه ؤتم رفع كفاءة فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة وعددها 19 فرقة صيانة بإجمالي عمالة 130 فرد و3 فرق صيانة تحت الجهد بقطاعات شمال وجنوب الدقهلية وكفر الشيخ بإجمالي 25 عاملًا، مشيرًا إلى أنه تم تزويد جميع فرق صيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية اللازمة لإتمام الأعمال طبقاً للأصول الفنية المعتمدة.

واكد أنه تم تنفيذ برامج العمل لتقديم خدمه عصرية للمواطنين بكفاءه وتحسين جوده التغذيه الكهربائية عن طريق رفع أداء مكونات الشبكه بإنشاء التحكمات الجديدة في شبكات الجهد المتوسط وربط مكونات الشبكه في منظومه التحكم وتركيب عدادات ذكيه لمراقبه جميع المهمات عن بعد والتعامل مع الأعطال فور حدوثها لإعادة توصيل التيار فور انقطاعه لتحقيق استدامه التغذية الكهربائية للمشتركين.

وأشار إلى ان المشروع يتضمن 10محطات محولات و42 لوحة توزيع وعدد100 وحده ربط حلقي ذكية وعدد 175000عداد ذكي، يخدم المحافظات التي تقع في نطاق شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والتي تتضمن محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وبالتالي تخدم ما يصل لـ 4.5 مليون مشترك.