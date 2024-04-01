برلمانية: مشروع مستقبل مصر يستهدف تعزيز الأمن الغذائي وجذب الاستثمارات

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة منال نصر عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة لمشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة ، وتوجيهاته بتوفير الاحتياجات اللازمة لاستكمال مشروع مستقبل مصر، جاءت في وقتها لتعزز الأمن الغذائي، وتحقق وفرة في السلع والمحاصيل والمنتجات الزراعية فضلا عن جذب فرص استثمارية هائلة بالقطاع الزراعي.

وأوضحت أن مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة يستهدف توفير منتجات زراعية ذات جـودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من السلع الأساسية.

وأكدت عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، تخوض تنمية زراعية هائلة تناسب حجم سكانها ومتطلباتهم في الحاضر والمستقبل.

وأشارت النائبة منال نصر، إلى أن مصر في الأساس دولة زراعية ولذلك يمثل القطاع الزراعي أحد أهم الركائز الأساسية في اقتصاديات الدولة المصرية ، وظهر ذلك من خلال انحياز الرئيس السيسي للفلاح المصري وتقديم كافة سبل الدعم له لدوره في حلقات الأمن الغذائي بما يؤمن المخزون الاستراتيجي للدولة.

ولفتت عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إلى أن مشروع مستقبل مصر يعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، حيث إن المساحة المستهدف استصلاحها مليون وخمسون ألف فدان من إجمالي ٢.٢ مليون فدان المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة.