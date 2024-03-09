عمرو أديب تعليقًا على تحرير سعر الصرف: أمامنا أكثر من سيناريو

كتبت- داليا الظنيني:

علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، مبينًا أن هناك فارق في سعر الدولار ما بين 30 إلى 49 جنيه، متسائلا: "ماذا ستفعل الدولة في فارق السعر؟".

وأضاف خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت،: "أمامنا أكثر من سيناريو يا إما الدولة هتشيل جزء والمواطن يشيل جزء، أو الدولة تتصدى للزيادة كلها"، متسائلًا: "كيف سيتم التحرك في هذا الأمر؟"، ويبدو أن الدولة تنتظر أن يستقر سعر الدولار في البنك ويبدأ الدولار في الانخفاض.

وتابع: "أعلم أن في جهات كثيرة تريد ان تدخل معانا في مشروعات استثمارية سواء استثمار أو شراء"، منوهًا بأن مشروع رأس الحكمة كانت نقطة تحول.

وأوضح أن من يتوجه للدولار يستطيع الحصول على العملة، معلقا: "ولكن هل يستمر الوضع ده أسبوع كمان معرفش؟.. مشمش بتاع الدولار لسه مستني تتكعبل تاني وتيجي تاخد من أبو 70".

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