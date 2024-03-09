البابا تواضروس يترأس رسامة القمص السرياني أسقفًا جديدًا لإيبارشية نجع حمادي

كتب- محمد أبو بكر:

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، في كلمته عشية تجليس وسيامة الآباء الأساقفة الستة الجدد، عن الراهب القمص انسطاسي السرياني الذي تمت المناداة عليه أسقفًا لإيبارشية نجع حمادي، بمحافظة قنا، "إن الراهب القمص انسطاسي السرياني، وهو له في الرهبنة أكثر من عشرين سنة، ويحمل درجة الهندسة وخدم في القوات المسلحة "ملازم احتياط " وعمل في أماكن متعددة على مستوى الجمهورية.

وأضاف البابا تواضروس، "وفي الدير صار مسؤولًا عن بعض الأعمال الهندسية، وخدم الطلبة المغتربين في العزباوية التابعة لدير السريان، ودرس في إكليريكية البلينا ووصل للعام الأخير، ولم يكمل لظروف خاصة، وهو يمت بصلة قرابة للمتنيح الأنبا ياكوبوس أسقف الزقازيق (السابق)، وسيكون أسقفًا لإيبارشية نجع حمادي وكل توابعها، وسيحمل اسم الأنبا بضابا ".

وعن إيبارشية نجع حمادي، أوضح قداسة البابا: المتنيح الأنبا كيرلس خدم ايبارشية نجع حمادي لعشرات السنوات، وفي السنوات الماضية كانت ظروفه الصحية غير مواتية، لذا أرسلنا لجنة من الأحبار الأجلاء نيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، ونيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط، ونيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، و أداروا هذه الإيبارشية إدارة جيدة، ووضعوا بعض النظم، وهي ايبارشية كبيرة تحتاج إلى خدمة وتعمير".

وأضاف قداسته: "أنا أعلم أن إيبارشية نجع حمادي إيبارشية مباركة ومحبة للمسيح، وبعد نياحة الأنبا كيرلس ثم رعاية الأحبار الأجلاء، يعطيهم الله هذا الأسقف الجديد لكيما يدبر شؤونها وأرجو منكم أن تتعاونوا معه".