إعلان

BBC

وزير البترول يعتمد الزيادات الجديدة في العلاوة الخاصة.. ومزايا جديدة للعاملين

10:58 م السبت 09 مارس 2024

طارق الملا وزير البترول

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد صلاح:
كشفت مصادر خاصة لمصراوي، بقطاع البترول والثروة المعدنية، عن اعتماد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تطبيق الزيادات الجديدة على رواتب العاملين بالقطاع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإعتماد تطبيق الزيادة الجديدة "العلاوة الخاصة" بدون حد أقصى للقوابض والهيئة وشركات القطاع العام بنسبة تبلغ ١٢٪ على راتب شهر مارس الحالي.

ووفقا للمصادر، من المقرر أن يتضمن القرار ايضًا الموافقة على اعتماد ١٢٪ لباقى شركات القطاع المشترك والاستثمارى بنسب كالتالى:-

- ١٢٪؜ للقطاع المشترك والاستثماري بحد أقصي ٦٠٠ جنيهًا لرئيس الشركة ونائبه.

- ٥٢٥ جنيه لمساعد رئيس الشركة ومديري العموم.

- ٤٧٥ جنيه لمدير عام مساعد.

- ٤٠٠ جنيهًا للمستوى الأول.

كما تضمن القرار إقرار الحافز المقطوع لرئيس الشركة ٩٠٠ جنيهًا، ومساعد رئيس الشركة ٨٥٠ جنيه، ومدير عام ومدير عام مساعد ٨٠٠ جنيه، ومستوى أول ٧٥٠ جنيه، مستوى ثاني ٧٠٠ جنيهًا، مستوي ثالث ٦٥٠ جنيه.

كما تضمن القرار أيضا زيادة الحد الأقصى لمنحة عيد البترول "نصف الشهر)" من ٣٣٠٠ جنيه إلى ٤١٠٠ جنيه.

العلاوة الخاصة وزير البترول طارق الملا

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لميس الحديدي عن يوم الشهيد: ستبقى ذكرى نتذكر فيها كل شهدائنا عبر التاريخ

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

رمضان 2024.. 25 صورة للنجوم في مقلب "رامز جاب من الأخر"
بالصور| MBC مصر تكشف عن ضحايا مقلب رامز جلال في رمضان 2024
"هتسمعوا أصوات مرتفعة".. محافظة الجيزة توجه رسالة مهمة لأهالي الهرم وفيصل وتكشف السبب
رمضان الثلاثاء.. خبير فلكي يثير الجدل حول الرؤية الشرعية لشهر رمضان بالكويت