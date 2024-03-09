وزير البترول يعتمد الزيادات الجديدة في العلاوة الخاصة.. ومزايا جديدة للعاملين

كتب- محمد صلاح:

كشفت مصادر خاصة لمصراوي، بقطاع البترول والثروة المعدنية، عن اعتماد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تطبيق الزيادات الجديدة على رواتب العاملين بالقطاع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإعتماد تطبيق الزيادة الجديدة "العلاوة الخاصة" بدون حد أقصى للقوابض والهيئة وشركات القطاع العام بنسبة تبلغ ١٢٪ على راتب شهر مارس الحالي.



ووفقا للمصادر، من المقرر أن يتضمن القرار ايضًا الموافقة على اعتماد ١٢٪ لباقى شركات القطاع المشترك والاستثمارى بنسب كالتالى:-

- ١٢٪؜ للقطاع المشترك والاستثماري بحد أقصي ٦٠٠ جنيهًا لرئيس الشركة ونائبه.

- ٥٢٥ جنيه لمساعد رئيس الشركة ومديري العموم.

- ٤٧٥ جنيه لمدير عام مساعد.

- ٤٠٠ جنيهًا للمستوى الأول.

كما تضمن القرار إقرار الحافز المقطوع لرئيس الشركة ٩٠٠ جنيهًا، ومساعد رئيس الشركة ٨٥٠ جنيه، ومدير عام ومدير عام مساعد ٨٠٠ جنيه، ومستوى أول ٧٥٠ جنيه، مستوى ثاني ٧٠٠ جنيهًا، مستوي ثالث ٦٥٠ جنيه.

كما تضمن القرار أيضا زيادة الحد الأقصى لمنحة عيد البترول "نصف الشهر)" من ٣٣٠٠ جنيه إلى ٤١٠٠ جنيه.