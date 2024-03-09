بث تجريبي وتسليم عقود .. جولة لوزير العمل في مواقع إنتاج بالجيزة غدًا

كتب- محمد أبو بكر:

يتفقد حسن شحاتة، وزير العمل، غدًا الأحد، مواقع الإنتاج في محافظة الجيزة، حيث سيستقبله اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالإضافة إلى عدد من قيادات مديرية العمل ونواب البرلمان وأصحاب الأعمال والعمال.

وأوضح محمد رمضان، وكيل مديرية العمل بالجيزة، أن برنامج جولة الوزير سيشمل لقاءًا مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة؛ لمناقشة ملفات ذات اهتمام مشترك، بالإضافة إلى جولة تفقدية داخل شركتي "ميراكو" و"هواوي تكنولوجي"، المستثمرة برأسمال أجنبي؛ لتعزيز علاقات العمل وتشجيع العمال على المزيد من الإنتاج.

وخلال جولته، سيستقبل الوزير قيادات الشركتين، وسينظم لقاءً مع العاملين بمديرية العمل؛ للاستماع إلى استفساراتهم وتشجيعهم على تكثيف الجهود؛ لتحقيق خطط وأهداف الوزارة، وسيتم تكريم 20 من العمال الذين أظهروا جدارة وعملًا مخلصًا أثناء أداء عملهم.

وبحسب بيان وزارة العمل، اليوم السبت، تشهد جولة الوزير أيضًا عرض البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على المواقع الداخلية لمديرية العمل بالمحافظة، وهي ثالث محافظة يتم فيها إطلاق المنصة تجريبيًا بعد محافظتي الإسكندرية وبورسعيد.

وسيقوم الوزير والمحافظ، خلال الجولة، بتسليم عقود عمل لذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وسيتطرق "شحاتة"، خلال الجولة إلى عرض جهود الوزارة وخططها في تطوير منظومتي "التدريب المهني" و"العمالة غير المنتظمة"، ودور الوزارة ومديرياتها في دمج ذوي الهمم في سوق العمل.

وسيتناول الوزير، الجهود المكثفة في إصدار التشريعات العملية التي تهدف إلى صناعة بيئة عمل لائقة، تحقق فيها المزيد من الأمان الوظيفي للعامل وتشجيع الاستثمار، وترسيخ ثقافة "الحقوق والواجبات" بين صاحب العمل والعامل.