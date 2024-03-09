بعد حادثة فتاة الشروق.. ننشر أبرز توصيات "اتصالات النواب" لشركات النقل الذكي

كتب- نشأت علي:

وجهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي عدد من التوصيات المهمة لشركات النقل الذكي العاملة في مصر، وأبرزها "أوبر وكريم" لتحقيق سبل الأمان، لا سيما بعد حادثة فتاة الشروق حبيبة الشماع، وفي مقدمتها التزام الشركات بوضع زر الاستغاثة أو طلب المساعدة داخل الابلكيشن SOS وتفعيله علي السيستم الخاص بمنظومة النقل الذكي، بما يضمن التدخل الفوري.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم السبت، في حضور ممثلي شركة "أوبر - كريم"، ومدير عام جهاز تنظيم النقل، بوزارة النقل والمواصلات.

كما أوصت اللجنة، ببحث إمكانية وجود مساحات آمنة بين السائق ( الكابتن) والركاب، مثل الحواجز الزجاجية، بما يضمن الآمان لكل من الطرفين، فضلا إلزام السائقين بتقديم صحيفة الحالة الجنائية سنوياً (بشكل دوري).

وطالبت اللجنة، بإيفاد اللجنة البرلمانية بخطاب رسمي حول معايير منح الشركات العاملة التراخيص، والمتابعة لاستمرار الحصول علي الرخصة، فضلا عن سيستم كامل لمراقبة الرحلة خلال خط سيرها لتوفير الأمان لمستقلي النقل الذكي.

وشددت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب علي أهمية دور الذكاء الاصطناعي في التأمين، وذلك بتتبع المخاطر مسبقا قبل حدوثها، من خلال مراقبة سلوك السائق وكثره الفرامل والوقوف والسرعات المتتالية، وهو الأمر المأخوذ به في كثير من الدول.

واتفقت حنان عبدالفتاح، ومدير عام جهاز تنظيم النقل، بوزارة النقل والمواصلات، مع توصيات اللجنة البرلمانية في أهمية إلزام الشركات العاملة في النقل الذكي، بتقديم السائقين صحيفة للحالة الجنائية بشكل دوري سنويا وأيضا تحليل دوري للمخدرات، وتفعيل نظام الطوارئ، وبحث إمكانية تقديم ما يتعلق بانضباط الحالة النفسية للسائق.

من جانبهم استعرضوا ممثلوا شركة "أوبر وكريم" إجراءات السلامة والأمان المتبعة داخل الشركة، وفي مقدمتها متطلبات قبول السائقين، ومنها 6 مستندات وإجراءات هامة، فضلا عن تدريب السائقين، والحرص علي اتباع التكنولوجيات الحديثة لضمان السلامة والامان.