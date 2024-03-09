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البابا تواضروس يشكر الرئيس السيسي على التهنئة بالصوم

08:39 م السبت 09 مارس 2024

الرئيس السيسي والبابا تواضروس

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كتب- محمد شاكر:
تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال كلمته بعشية سيامة وتجليس عدد من الآباء الأساقفة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم السبت، بالشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي لتهنئته الشعب المصري بمناسبة قرب حلول شهر رمضان والصوم الكبير.

وجاء حديث قداسة البابا في هذا الصدد كما يلي: "نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي قدم تهنئة لشعب مصر، لإخوتنا المسلمين بمناسبة شهر رمضان وللمسيحيين بمناسبة الصوم الكبير، وذلك في خطابه اليوم".

جاء ذلك على خلفية ما قاله الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، اليوم، إذ قدم التهنئة للمصريين مسلمين ومسيحيين بقرب حلول شهر رمضان والصوم الكبير، حيث تتزامن بدايتا الصومين هذا العام، يوم الاثنين المقبل الموافق ١١ مارس.

الصوم الكبير شهر رمضان الرئيس السيسي البابا تواضروس

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