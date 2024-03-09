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بدء عزاء شيخ الصحفيين محمد عبدالجواد بمسجد الحامدية الشاذلية -(صور)

08:21 م السبت 09 مارس 2024
  • عرض 13 صورة
    عزاء شيخ الصحفيين محمد عبدالجواد
  • عرض 13 صورة
    عزاء شيخ الصحفيين محمد عبدالجواد
  • عرض 13 صورة
    عزاء شيخ الصحفيين محمد عبدالجواد
  • عرض 13 صورة
    عزاء شيخ الصحفيين محمد عبدالجواد
  • عرض 13 صورة
    عزاء شيخ الصحفيين محمد عبدالجواد
  • عرض 13 صورة
    عزاء شيخ الصحفيين محمد عبدالجواد
  • عرض 13 صورة
    عزاء شيخ الصحفيين محمد عبدالجواد
  • عرض 13 صورة
    عزاء شيخ الصحفيين محمد عبدالجواد
  • عرض 13 صورة
    عزاء شيخ الصحفيين محمد عبدالجواد
  • عرض 13 صورة
    عزاء شيخ الصحفيين محمد عبدالجواد
  • عرض 13 صورة
    عزاء شيخ الصحفيين محمد عبدالجواد
  • عرض 13 صورة
    عزاء شيخ الصحفيين محمد عبدالجواد
  • عرض 13 صورة
    عزاء شيخ الصحفيين محمد عبدالجواد
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كتب- محمد شاكر

تصوير - هاني رجب:
بدأ منذ قليل، عزاء شيخ الصحفيين، الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالجواد منصور، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وحرص عدد كبير من نخبة الوسط الصحفي والإعلامي على تقديم واجب العزاء على رأسهم عبدالله حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، وعبدالجواد أبوكب، وغيرهم.

والراحل هو أحد مؤسسي وكالة أنباء الشرق الأوسط، ويلقب في الوسط الصحفي بـ"شيخ الصحفيين المصريين والعرب" وهو من مواليد قرية المدمر بمحافظة سوهاج وتخرج في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة فؤاد الأول (القاهرة) سنة 1947، وخاض حياة عملية ثرية، فقد عمل مذيعا بالإذاعة المصرية، كما عمل في وكالة رويترز، ثم عمل ملحقا صحفيا بالبرازيل، ومحررا سياسيا ودبلوماسيا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، فرئيسا لقسم الأخبار بجريدة الجمهورية، ومستشارا إعلاميا بمدينة شيكاغو، فرئيسا لمجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما عمل عبد الجواد مستشارا إعلاميا للرئيسين الراحلين أنور السادات (4 أعوام) وحسني مبارك (12 عاما) وانتخب عضوا بمجلس نقابة الصحفيين بأغلبية ساحقة واختير وكيلا للنقابة خلال الفترة من 1981 حتى 1985، وعضوا بمجلس الشورى، ووكيلا للمجلس الأعلى للصحافة، وزار معظم دول العالم في مهام صحفية ويتمتع بثقافة متنوعة وعميقة، وبعلاقات دولية وإقليمية ومحلية عديدة.

محمد عبد الجواد عزاء شيخ الصحفيين الحامدية الشاذلية

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