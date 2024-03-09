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BBC

"هتسمعوا أصوات مرتفعة".. محافظة الجيزة توجه رسالة مهمة لأهالي الهرم وفيصل وتكشف السبب

07:58 م السبت 09 مارس 2024

ماكينة حفر الأنفاق

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كتب- محمد أبو بكر:

وجهت محافظة الجيزة، رسالة للمواطنين، بشأن سماع أصوات مرتفعة في تمام الساعة الواحدة صباحًا يوم الأحد، وذلك لتفريغ ضغط الهواء من ماكينة حفر تابعة لمشروع مترو الأنفاق في منطقة مشعل.

وأكدت الجيزة، بحسب منشور لها، عبر فيسبوك، أنه لا يوجد داعي للقلق، مشيرة إلى أن جميع معايير السلامة والأمان تُتبع بدقة

وكانت المحافظة، أعلنت، عن قيام الشركة المنفذة لمشروع مترو الأنفاق الخط الرابع بأعمال تفريغ ضغط الهواء بماكينة الحفر الخاصة بمشروع المترو بشارع الأهرام بالاتجاهين لمسافة 300 متر، بداية من تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية وحتى فتحة الدوران الكائنة أمام مسجد الصباح، وهو مايستلزم إجراء غلق كلي بشارع الأهرام بالموقع المشار إليه لمدة 5 ساعات فقط على تكون الأعمال يوم الأحد الموافق 10/3/2024، ابتداءً من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة السادسة صباحًا.

ماكينة حفر أصوات مزعجة الجيزة مشعل مترو الأنفاق

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