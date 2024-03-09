حدث في 8 ساعات| السيسي يشهد الندوة التثقيفية في ذكرى يوم الشهيد.. والموافقة على قانون المالية العامة الموحد

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر اليوم السبت أحداثا سياسية واقتصادية واجتماعية، حيث شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد،

التموين تطرح 500 لحوم رأس ماشية يوميًا بالمجمعات الاستهلاكية

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

تقرير حكومي: إصدار وإعادة تفعيل 3035 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير من العام الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

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سلام الشهيد.. السيسي يشهد الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة.

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بتخفيض 30%.. التموين تطرح 500 لحوم رأس ماشية يوميًا بالمجمعات الاستهلاكية

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة معدلات ضخ اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية استعدادا لشهر رمضان 2024.

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السيسي يكشف سبب تحرير سعر الصرف في هذا التوقيت

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سبب اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف في الفترة الحالية على وجه التحديد.

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"الأطباء" تخاطب "الصحة" بشأن وقف صرف الوجبات الغذائية بعدد من المستشفيات

ناقش مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام أسامة عبد الحي، خلال اجتماعه أمس، الشكاوى الواردة إلى النقابة بشأن قيام بعض المستشفيات بوقف صرف الوجبات الغذائية عن الأطباء النوبتجيين الذين يقضون 12 أو 24 ساعة متصلة على رأس العمل بالمستشفى، بدعوى أنهم يعملون بنظام الـ36 ساعة أسبوعيا وليس بنظام الساعات الإضافية، بناء على فتوى من الإدارة العامة للفتوى والبحوث الفنية بوزارة الصحة.

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مجلس النواب يوافق على قانون المالية العامة الموحد من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، وذلك من حيث المبدأ.

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بحضور نائب عن الرئيس.. احتفال رسمي وشعبي لاستطلاع هلال رمضان غدا

تُنظِّم دار الإفتاء المصرية احتفالًا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا، غدًا الأحد مساءً، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٥ هجريًّا، وإعلان نتائج الرؤية الشرعية، وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

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غلق كلي بشارع الأهرام.. تحذير من محافظة الجيزة للمواطنين

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام الشركة المنفذة لمشروع مترو الأنفاق الخط الرابع بأعمال تفريغ ضغط الهواء بماكينة الحفر الخاصة بمشروع المترو بشارع الأهرام بالاتجاهين لمسافة 300 متر، بداية من تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية وحتى فتحة الدوران الكائنة أمام مسجد الصباح.

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