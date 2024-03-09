خسرنا لسبب غير معلوم.. عمرو أديب: قصة حياتي أن يلعب الزمالك ويفوز الأهلي -(فيديو)

كتب-محمد أبو بكر:

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن حزنه البالغ بعد خسارة الزمالك في نهائي كأس مصر أمام الأهلي قبل ساعات.

وقال "أديب" في برنامجه "الحكاية" على قناة MBC مصر، "كل الأشياء التي يمكن قولها قد قيلت، ومع ذلك، أجد نفسي حزينًا وحيدًا في هذا المكان، أفكر فيما حدث هذه الليلة".

وأضاف: "ما حدث ليس غريبًا بالنسبة لي، فالسعادة الهائلة التي تشعر بها الملايين من المصريين عندما يحقق الأهلي الفوز، تجد نفسها تتلاشى عندما يُسجل الحزن المتكرر والعميق في قلبي، إنها قصة حياتي أن يلعب الزمالك ويفوز الأهلي".

وفيما يتعلق بالأجواء في الملعب، أوضح قائلاً: "كنا في الاستاد بحضور 24 ألف متفرج، نصفهم من جماهير الأهلي ونصفهم من جماهير الزمالك، وخلال الشوط الثاني، كان لدى جمهور الأهلي إحساس بأن الزمالك سيفوز، إذ كان الفريق مسيطرًا وأقوى وضاغطًا على الأهلي".

وتابع: "ثم فجأة تحدث الأسطورة الأهلاوية، ويتحول الاستاد، ويأتي الهدف المشكوك في صحته ثم القاضية ممكن، ثم خسرنا المباراة لسبب غير معلوم".