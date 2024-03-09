برلمانية عن كلمة الرئيس فى " يوم الشهيد": "اتسمت بالشفافية والوضوح"

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصرى، بخالص التهانى للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والانتاج الحربى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ولأسر الشهداء، وللشعب المصرى العظيم بمناسبة الاحتفال بذكرى " يوم الشهيد" الذى يوافق 9 مارس من كل عام.

وقالت البرلمانية، إن استشهاد الجنرال الذهبى، الفريق أول عبد المنعم رياض على جبهة القتال وسط أبناءه من أبطال القوات المسلحة، ستظل ذكرى عظيمة تخلدها الأجيال المتعاقبة، للتأكيد على بطولات وتضحيات أبناءها الذين حملوا الأمانة ، قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل أمن واستقرار الوطن.

وأكدت، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على المشاركة سنويا فى الاحتفال بيوم الشهيد، وتكريم أسر الشهداء تأكيد على أن مصر لم ولن تنسى شهداء الوطن، والتضحيات التى قدمها أبطال مصر البواسل من أجل رفعة الوطن، والحفاظ على استقرار مصر وأمنها القومى.

وأوضحت أن كلمة الرئيس خلال الاحتفالية اتسمت بالشفافية والوضوح، ومثلت رسائل طمأنة لجميع المصريين بضرورة العمل وبذل الجهد والعرق من رفعة الوطن، وأن مصر تساعد الأشقاء الفلسطينيين بالتوازى مع الحفاظ على الأمن القومى ومقدرات الوطن فى ظل الظروف والتحديات الإقليمية والدولية، وتأكيده أن معبر رفح مفتوح طوال الوقت دون غلق ونستغل أى فرصة لإنفاذ المساعدات للأشقاء فى غزة، الذين يشهدون مأساة إنسانية غير مسبوقة، مع بذل أقصى مجهود لوقف دائم لإطلاق النار، وإدخال المساعدات وإغاثة المنكوبين، وحصول الشعب الفلسطينيى على حقوقه المشروعة على دولته المستقلة.

وتابعت أن كلمة الرئيس كشفت عن حجم التحديات التى واجهتها الدولة خلال السنوات الماضية، وأن الأموال تم إنفاقها فى المشروعات التنموية العملاقة لبناء دولة مستقرة وقوية، وأن سعر الصرف المرن وفقا لطلبات السوق هو السبيل الوحيد للنجاح، وتأكيده أنه لم يمضى وقت طويل حتى يحصد المصريين ثمار جهدهم.