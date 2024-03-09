إعلان

BBC

"حقوق إنسان النواب" توصي بعقد اجتماعات منفصلة مع الوزارات

05:40 م السبت 09 مارس 2024

الدكتور أيمن أبو العلا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

واصلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء السبت، برئاسة الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، لمناقشة ما ورد في التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان 2020/2023.

شهد الاجتماع، استعراض ومناقشة ما جاء في التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن الحقوق المدنية والسياسية.

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع، بعقد اجتماعات منفصلة مع عدد من الوزارات والجهات، لمناقشة ما جاء بالتقرير من توصيات، منها وزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العمل، والتحالف الوطني للعمل الأهلي، وذلك فيما يخص قطاع حقوق الإنسان.

الدكتور أيمن أبو العلا مجلس النواب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المجلس القومي لحقوق الإنسان وزارة العمل

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
برلمانية عن كلمة الرئيس فى " يوم الشهيد": "اتسمت بالشفافية والوضوح"

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2024/3/9/2549905/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-#Archived
الأمور الاقتصادية بدأت تتحسن ورفضنا التهجير.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية