غلق كلي بشارع الأهرام.. تحذير من محافظة الجيزة للمواطنين

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام الشركة المنفذة لمشروع مترو الأنفاق الخط الرابع بأعمال تفريغ ضغط الهواء بماكينة الحفر الخاصة بمشروع المترو بشارع الأهرام بالاتجاهين لمسافة 300 متر، بداية من تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية وحتى فتحة الدوران الكائنة أمام مسجد الصباح.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن الأمر يستلزم إجراء غلق كلي بشارع الأهرام بالموقع المشار إليه لمدة 5 ساعات فقط على تكون الأعمال يوم الأحد الموافق 10/3/2024، ابتداءً من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة السادسة صباحًا.

وطمأنت محافظة الجيزة، المواطنين بأن من المتوقع صدور أصوات مرتفعة مصاحبة للأعمال أثناء تنفيذ عملية تفريغ ضغط الهواء وأن الأمر لا يستدعي القلق.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء أحياء الهرم والعمرانية والطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الشركة المنفذة لإزالة أي معوقات وتسهيل عملهم.

ولفت إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، وضعت اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.