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BBC

تخصيص جزء لأهالي غزة.. الأوقاف: انطلاق مشروع صكوك الإطعام 2024

02:51 م السبت 09 مارس 2024

وزارة الأوقاف

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق مشروع صكوك الإطعام لعام 2024م في الأول من شهر رمضان 1445هــ للعام الثالث على التوالي، ضمن دورها المجتمعي.

وبحسب بيان، السبت، بلغت قيمة صك الإطعام لهذا العام 400 جنيه، لإطعام أسرة في الشهر الكريم، على أن يتم تخصيص جانبًا منه لأهل غزة.

جدير بالذكر أن صك الإطعام من وزارة الأوقاف يجزئ من الزكاة والصدقات والكفارات وصدقة الفطر وسائر أنواع البر، ويصل كاملًا إلى مستحقيه بعزة وكرامة، منك إلى يد المستحقين في عزة وكرامة، وبدون خصم أي مصروفات إدارية أو إعلانية منه.

وزارة الأوقاف مشروع صكوك الإطعام شهر رمضان عزة

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