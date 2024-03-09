ضياء داود لـ"النواب": أطالبكم بما تعهدتم به أمام الشعب وتغيير الحكومة

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع تعديل قانون المالية العامة الموحد الذي يناقشه مجلس النواب، اليوم السبت، موجهًا انتقادات حادة إلى الحكومة واعتبر أنها باقية رغمًا عن إرادة البرلمان.

جاء ذلك خلال كلمة داود في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس؛ لمناقشة قانون المالية العامة الموحد.

وقال داود إن "حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الأولى التي تولت في7 يونيو 2018، كان سعر الدولار حينها مقابل الجنيه 17.83، بكل فخر بالأمس القريب أصبح الرسمي قرابة خمسين جنيهًا".

وأضاف النائب: "كل النتائج الاقتصادية التي ترتب عليها معاناة المصريين، وتوقع البرلمان وكل نائب رحيل الحكومة؛ ولكنها باقية ليس بإرادة البرلمان".

واعتبر داود أن الحكومة "عجزت عن تنفيذ ما تعهدت به من موازنة البرامج والأداء وجاية تستسمح البرلمان في سنتين زيادة"، منتقدًا منح الحكومة فترة جديدة لتنفيذ موازنة البرامج والأداء.

ولفت النائب إلى أن التعديل يضم الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة، وقال "مطلب مشروع وطالبنا به؛ لكن هل أنت قادر على تحمل الديون، هل الحكومة أصبحت قادرة؟"، مشيرًا إلى أن عددًا من الهيئات الاقتصادية ستنضم إلى الموازنة بديون جديدة.

وقال داود "أرفض مشروع القانون رغم أن به ملامح استحقاقات"، وتابع "داخلين على حساب ختامي وموازنة جديدة وولاية جديدة للرئيس، والشعب المصري كله والنواب، وأنا سامع بودني كلماتكم تقولون إن الحكومة عجزت عن أداء الدور الوظيفي...، لافتًأ إلى ما يتردد عن وجود "مرحلة ثانية من العاصمة بقيمة 4.5 مليار، ناويين تستمروا في ده؟!".

واختتم داود: "أوجه كلامي إلى كل ضمير في القاعة، لم يعد هناك مجال للتسامح مع السياسات التي تتبعها الحكومة، وأطالبكم بما تعهدتم به أمام الشعب المصري وتغيير الحكومة، ولا نقع تحت تأثير الصفقات، سنكون أمام أزمة أخطر مما نحن فيها الآن".



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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حديثه للمصريين منذ ترشحه للرئاسة وحتى الآن لم يتغير، مؤكدا: "كلامي من يوم الترشح متغيرش لأن التوصيف لا يتغير، نتحدث عن ظروف نحن حلها الوحيد بالعمل والصبر".

جاء ذلك خلال احتفالية الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة، اليوم السبت، بمناسبة يوم الشهيد.

وأضاف السيسي: "لم أعاتب أحد أبدا، وأقول إن الظروف الصعبة التي نعيشها لم نصنعها بمغامرة.

وتساءل الرئيس السيسي: "هل عاتبت ناس جابت البضائع وسعرتها على 70 و80 جنيها، هل اتخذت إجراء ضد حد؟.

وأكد الرئيس: "كنا بنحاول نحل المسألة ونتعب شوية.. الأمور في الدول مش بالأخلاقيات والضمائر، لكن بالقانون".

وتابع الرئيس: "ولا أي يوم كان عندي شك أن الأمور هتتحسن.. وكنت بقول للحكومة بكرا تتحل إن شاء الله".