السيسي عن الأزمة الاقتصادية: الأمور بدأت في التحسن

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأوضاع الاقتصادية بدأت في التحسن، مؤكدا: الأمور بدأت في التحسن وأقول ذلك حتى أسجل موقفي لكم جميعا.. أنا لم أغامر بكم، ولم أتخذ قرارا أضيّع به مصر، ولا الحكومة.

جاء ذلك خلال احتفالية الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة، اليوم السبت، بمناسبة يوم الشهيد.

وأضاف الرئيس: نحن لم نغامر، ولم يكن هناك فهمًا خاطئًا أو منقوصًا، اتخذنا به قرارا يضيّع مصر.

وواصل: نحن لم نكن فاسدين وأخذنا أموالكم وضيعناها بفساد، فهذا لم يحدث.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن ما تم من إنجازات على أرض مصر يستطيع أي أحد رؤيته.