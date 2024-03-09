السيسي: كلامي لم يتغير وظروفنا حلها الوحيد العمل والصبر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حديثه للمصريين منذ ترشحه للرئاسة وحتى الآن لم يتغير، مؤكدا: "كلامي من يوم الترشح متغيرش لأن التوصيف لا يتغير، نتحدث عن ظروف نحن حلها الوحيد بالعمل والصبر".

جاء ذلك خلال احتفالية الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة، اليوم السبت، بمناسبة يوم الشهيد.

وأضاف السيسي: "لم أعاتب أحد أبدا، وأقول إن الظروف الصعبة التي نعيشها لم نصنعها بمغامرة.

وتساءل الرئيس السيسي: "هل عاتبت ناس جابت البضائع وسعرتها على 70 و80 جنيها، هل اتخذت إجراء ضد حد؟.

وأكد الرئيس: "كنا بنحاول نحل المسألة ونتعب شوية.. الأمور في الدول مش بالأخلاقيات والضمائر، لكن بالقانون".

وتابع الرئيس: "ولا أي يوم كان عندي شك أن الأمور هتتحسن.. وكنت بقول للحكومة بكرا تتحل إن شاء الله".