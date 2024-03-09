ممكن نخونهم ولا إيه!.. السيسي يعلق على دعوات تهجير أهالي غزة إلى سيناء

كتب- محمد نصار:

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدعوات التي طالبت مصر باستقبال أهالي قطاع غزة في سيناء.

وقال الرئيس السيسي: كان ممكن حد يقولي، كنت خدت الـ2 مليون عندك في مصر، في سيناء يعني، ما الأرض كبيرة، والأمور هتتحل.. بقى اللي أنتوا شايفين دمهم دول ممكن نخونهم ولا إيه!.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي: يقولك أصل الحكاية والترتيب، ترتيب مين؟، الأرض أرضنا وبلادنا ومسؤولين كلنا نحميها زي ما هي كده، من آلاف السنين دي حدودها ومحدش بفضل الله أبدا هيفرط في حاجة.

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