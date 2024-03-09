السيسي: تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ 90 مليار دولار

كتب- محمد نصار:



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تقديرات تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة من جديدة تبلغ نحو 90 مليار دولار.

وأضاف السيسي، خلال الاحتفال بيوم الشهيد، اليوم السبت: طلبت من المؤسسات تعمل تقدير لتكلفة الإعمار في غزة، والتكلفة 90 مليار دولار عشان ترجع غزة مكان ممكن الناس تعيش فيه.

ورد الرئيس السيسي، على دعوات استقبال أهالي قطاع غزة في سيناء، قائلا: كان ممكن حد يقولي، كنت خدت الـ2 مليون عندك في مصر، في سيناء يعني، ما الأرض كبيرة، والأمور هتتحل.. بقى اللي أنتوا شايفين دمهم دول ممكن نخونهم ولا إيه!.

وأضاف: يقولك أصل الحكاية والترتيب، ترتيب مين؟، الأرض أرضنا وبلادنا ومسؤولين كلنا نحميها زي ما هي كده، من آلاف السنين دي حدودها ومحدش بفضل الله أيدا هيفرط في حاجة.