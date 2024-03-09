السيسي يكشف سبب تحرير سعر الصرف في هذا التوقيت

كتب- محمد نصار:

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سبب اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف في الفترة الحالية على وجه التحديد.

وقال الرئيس، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، اليوم السبت: معانا بين 45 و50 مليار دولار، من مشروع رأس الحكمة واتفاق صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وأمور أخرى، لما يبقى معايا الرقم ده وأقدر أعمل سعر مرن للصرف طبقا للطلب، يبقى أنا ممكن أنجح.

وأضاف الرئيس السيسي: لكن غير كده كان هيبقى في مشكلة كبيرة جدا في مصر، هل أنا عاتبت رجال أعمال وناس في مصر على الدولار والمراهنة عليه، أنا عاتبت حد؟، عاتبت ناس جابت البضائع وسعرت الدولار على 70 و80 جنيه؟، عملت إجراء حاد ضد حد؟.

وتابع: ممكن حد يقولي معملتش إجراء ليه!، يعني نبقى في أزمة كبيرة زي دي ونعمل إجراءات تعقد الأمر أكثر من اللازم ولا نحاول نحل المسألة ونتعب كلنا شوية.

وواصل: اوعى حد يزعل من الكلمة دي، أوعوا تدوا ضهركم لبلدكم، الكلام ده ليكم كلكم، الكلام اللي هقوله غريب أوي، هما يومين كلنا هنقعدهم على وش الدنيا ونمشي، لو جمعت فلوسك من الحلال هتنفعك ولو من حاجة تانية هتبقى نار عليك، إذا كانت بتؤمن إن في حساب والكون ده ليه صاحب جابنا وبيختبرنا.

واختتم الرئيس: الناس متكلمتش في حرمانية أي سلوك من السلوكيات دي، مع الوضع في الاعتبار أن الأمور في الدول بتكون بالأنظمة والقوانين، لكن حتى النقطة دي غايبة عن البعض ومش عارفين إيه الحلال والحرام اللي بيعملوه.