لعدم رفع العداد.. خطوات تقسيط وسداد فواتير "الكهرباء" المتراكمة

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر تيسيرات جديدة للمواطنين المتعثرين عن سداد فواتير استهلاك الكهرباء؛ من خلال منحهم فرصةً لتقسيط المديونية على نحو ١٢ شهرًا دون فوائد، لمنع قيام شركة الكهرباء برفع العداد إذا استمر عدم السداد ٣ أشهر متتالية.

وحذَّرت الشركة الممتنعين عن سداد فواتير الكهرباء المتراكمة؛ حيث يحق في هذه الحالة رفع العداد دون الرجوع إلى المشترك (صاحب العداد).

ويستعرض "مصراوي" خطوات تقسيط وسداد فواتير الكهرباء المتراكمة:

1-حضور صاحب العداد الراغب في تقسيط فواتير الكهرباء أو الشخص المنوب عنه، بتوكيل عام من صاحب العداد.

2- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب عداد الكهرباء لدفع الفواتير.

3-إرفاق أصل وصورة آخر فاتورة للكهرباء تم تسديدها لتقديمها للشركة.

4-ملء البيانات الموجودة في نموذج طلب تقسيط المديونية واستيفاؤه من الشركة.

5-يتجه صاحب العداد إلى أقرب فرع لإدارة هندسة الكهرباء التابعة لمحله السكني.

6- يطلب صاحب العداد من الموظف الحصول على نموذج تقسيط الفواتير المتراكمة، وتسليم آخر فاتورة كهرباء جرى تسديدها.

7- حال عدم توافر آخر فاتورة يطلب الموظف معاينة العداد الخاص؛ للتأكد من سلامة العداد وبعدها يتم إصدار فواتير الكهرباء.

8-يُطلب من صاحب العداد سداد قيمة آخر فاتورة، ودفع قيمة 25% من قيمة الفواتير الكهرباء المتراكمة، كما يمكن تقسيط باقي المبلغ على فترة 12 شهرًا.