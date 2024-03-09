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النائب عبد الوهاب خليل يطالب بالانتهاء من موازنة البرامج والأداء

12:30 م السبت 09 مارس 2024

النائب عبد الوهاب خليل

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كتب- نشأت علي:

وافق النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على تعديلات قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة، داعيًا الأعضاء للموافقة عليه، ومؤكدا أن التعديلات المطروحة خطوة جديدة من خطوات الحكومة لإرساء دعائم الانضباط المالي في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية؛ بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سعد الدين، مؤكدا أننا أمام تعديل جوهري في المالية العامة للدولة يسهم لتحسين المؤشرات المالية خاصة أن موازنة الحكومة العامة بها إيرادات الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية بما يصل نحو 5 تريليونات جنيه، بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ 2.1 تريليون جنيه وهو ما يؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق.

وناشد النائب عبد الوهاب خليل، الحكومة، سرعة الانتهاء من موازنة البرامج والأداء خاصة أن مصر بحاجة إليها بشكل سريع وليس كما هو متبع من الحكومة خلال الفترة الحالية.

النائب عبد الوهاب خليل حزب مستقبل وطن أحمد سعد الدين موازنة الحكومة العامة

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