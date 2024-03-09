إعلان

BBC

موجة حارة أول 3 أيام في رمضان.. الأرصاد تكشف التفاصيل

10:30 ص السبت 09 مارس 2024
  • عرض 9 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 9 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 9 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 9 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 9 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 9 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 9 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 9 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 9 صورة
    حالة الطقس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود حالة من الارتفاع في درجات الحرارة المتوقعة على مختلف المناطق اعتبارا من يوم الاثنين المقبل 11 مارس الموافق 1 رمضان 2024.

وقالت الأرصاد، في بيان: اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على جميع الأنحاء لتكون ذروة الارتفاع يومي الثلاثاء 12 والأربعاء 13 مارس.

وحول حالة الطقس اليوم السبت، 9 مارس، تسود أجواء دافئة مستقرة على الأنحاء كافة، والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم 24 درجة مئوية بينما جنوب الصعيد 33 درجة مئوية.

حالة الطقس الطقس درجات الحرارة الأرصاد الجوية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تقرير حكومي: إصدار وإعادة تفعيل 3035 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

بث مباشر.. السيسي يشهد الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة