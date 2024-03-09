موجة حارة أول 3 أيام في رمضان.. الأرصاد تكشف التفاصيل

"شيخ الصحفيين" في حواره الأخير: مبارك منعني من التواصل مع جيهان السادات

"شيخ الصحفيين" قبل رحيله: كنت وسيطًا في مفاوضات السلام بين السادات

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود حالة من الارتفاع في درجات الحرارة المتوقعة على مختلف المناطق اعتبارا من يوم الاثنين المقبل 11 مارس الموافق 1 رمضان 2024.

وقالت الأرصاد، في بيان: اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على جميع الأنحاء لتكون ذروة الارتفاع يومي الثلاثاء 12 والأربعاء 13 مارس.

وحول حالة الطقس اليوم السبت، 9 مارس، تسود أجواء دافئة مستقرة على الأنحاء كافة، والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم 24 درجة مئوية بينما جنوب الصعيد 33 درجة مئوية.