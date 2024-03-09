حلمي طولان: نتيجة مباراة كأس مصر غير عادلة

كتب- محمد شاكر

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أكد الكابتن حلمي طولان نجم نادي الزمالك الأسبق، أن نادي الزمالك، ظهر في نهائي كأس مصر، بشكل جيد جدا طوال ٨٠ دقيقة من مباراة نهائي كاس مصر، وكان متماسكا للغاية ويستطيع الاستخلاص والأداء الجيد وبناء الهجمة.

وقال خلال تعليق له مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه على شاشة إم بي سي مصر: "لدينا مقولة تقول أن من يضيع يتعاقب، ونحن أهدرنا فوزا كان يمكن أن يكون كبيرا على النادي الأهلي، وخصوصا الشوط الأول وجزء من الشوط الثاني".

وأضاف طولان: هذه النتيجة غير مستحقة والمفروض يفوز نادي الزمالك ولكن لا يجب أن نبخس حق النادي الأهلي، وهو فريق يستطيع أن يفوز، ويكافح إلى آخر ثانية في المباراة.

ومن جانبه علق عمرو أديب قائلاً: "نفسي أفهم سبب استمرار انتصار الأهلي ٥٠ سنة، بعيدا عن الأسباب الخرافية زي الفيل ابواربع عيون والديناصور وكدة، وصلت لمرحلة مبقتش فاهم في تكتيك كورة ولا حاجة، والأهلى النهاردة كان خط الوسط بتاعه من أضعف ما يمكن والدفاع عنده حالة ارتباك، والهجوم مش أحسن حاجة، ورغم ذلك كسب".

وأضاف: "واحد قالي تعبير لطيف جدا، قالي هما مصروف لهم يا عمرو، وفي النهاية وحدي قاعد في الملعب، وهذه من المرات القليلة اللي كنت حاسس فيها إننا قربنا، والنصر جاي، ولكن للأسف كالعادة، الأمر لم يسر كما أريد".

وقال أديب: "كل الأشياء اللي ممكن تتقال اتقالت، وابقى أنا وحيدا حزينا في هذا المكان أفكر فيما حدث هذه الليلة، فما حدث ليس غريبا بالنسبة لي، وأجد من أسباب سعادتي هذه السعادة الغامرة التي تنتاب ملايين المصريين عندما أشعر بهذا الحزن المتكرر، إنها قصة حياتي، أن يلعب الزمالك ويكسب الأهلي".

وأضاف أديب: منذ عدة ساعات كان الاستاد كله يسوده شعور أن الزمالك سيكسب هذه المباراة، وأتحدى ١٠٠ مليون مواطن، لأنه كان مسيطر ومهيمن على المباراة، وأضاع أهداف كثيرة، ثم تحدث الحكاية الأسطورة التي تحدث دائما بين الأهلي والزمالك.

وتابع أديب: جاء الهدف الأول مشكوك فيه وكان بمثابة القاضية، ليتأكد الانتصار بهدف ثاني لنخسر المباراة الكأس، لسبب غير معلوم، وهذا قضاء الله، وفجأة ينظر الاستاد كله إلى أعلى ليرى انطباعات عمرو أديب وهو مهزوم.

وتساءل: هل الحياة غير عادلة تماما؟ يجب أن تكون عادلة كرة على الأقل، الزمالك كان كويس وبيلعب، ولكن عندما تتكلم مع أحد يقول لك الأهلى لديه ثقافة النصر، والزمالك لديه ثقافة الهزيمة.

ومن المقرر أن يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمباراة الفريق أمام نادي الجونة، في المباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين على أرضية ملعب الجونة مساء يوم الثلاثاء المقبل.

وتوّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض وأدارها الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو، سجل امام عاشور وأفشة هدفي الأهلي في الدقيقتين 85 والخامسة من الوقت بدل الضائع.