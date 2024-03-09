الحياة غير عادلة.. أول تعليق من عمرو أديب على هزيمة الزمالك

كتب- محمد شاكر:

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن حزنه الشديد، بسبب هزيمة نادي الزمالك، في نهائي كأس مصر، من غريمه التقليدي النادي الأهلي، الذي حسم المنافسة بهدفين نظيفين، سجلهما إمام عاشور ومحمد مجدي قفشة.

وقال عمرو أديب خلال ظهوره في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه على شاشة إم بي سي مصر: "كل الأشياء اللي ممكن تتقال اتقالت، وابقى أنا وحيدا حزينا في هذا المكان أفكر فيما حدث هذه الليلة، فما حدث ليس غريبا بالنسبة لي، وأجد من أسباب سعادتي هذه السعادة الغامرة التي تنتاب ملايين المصريين عندما أشعر بهذا الحزن المتكرر، إنها قصة حياتي، أن يلعب الزمالك ويكسب الأهلي".

وأضاف أديب: منذ عدة ساعات كان الاستاد كله يسوده شعور أن الزمالك سيكسب هذه المباراة، وأتحدى ١٠٠ مليون مواطن، لأنه كان مسيطر ومهيمن على المباراة، وأضاع أهداف كثيرة، ثم تحدث الحكاية الأسطورة التي تحدث دائما بين الأهلي والزمالك.

وتابع أديب: جاء الهدف الأول مشكوك فيه وكان بمثابة القاضية، ليتأكد الانتصار بهدف ثاني لنخسر المباراة الكأس، لسبب غير معلوم، وهذا قضاء الله، وفجأة ينظر الاستاد كله إلى أعلى ليرى انطباعات عمرو أديب وهو مهزوم.

وتساءل: هل الحياة غير عادلة تماما؟ يجب أن تكون عادلة كرة على الأقل، الزمالك كان كويس وبيلعب، ولكن عندما تتكلم مع أحد يقول لك الأهلى لديه ثقافة النصر، والزمالك لديه ثقافة الهزيمة.

ومن المقرر أن يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمباراة الفريق أمام نادي الجونة، في المباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين على أرضية ملعب الجونة مساء يوم الثلاثاء المقبل.