يبدأ بـ 40 جنيهًا.. تعرف على أسعار البلح بمنافذ وزارة الزراعة

كتب- عمرو صالح:

استعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستقبال شهر رمضان الكريم بضخ كميات كبيرة من مختلف السلع والمواد الغذائية داخل منافذها بأسعار مخفضة وذلك في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وكبح الغلاء عن أسعار المنتجات الغذائية .

ومن بين السلع التي طرحتها الوزارة عبر منافذها والتي يتردد عليها المواطنون بشكل كبير خلال شهر رمضان الكريم البلح والتمور حيث لا تخلو أي مائدة إفطار من وجودها.

ويستعرض مصراوي أسعار البلح والتمور بمنافذ وزارة الزراعة بحي الدقي والتي جاءت كالتالي:

-5 كيلو بلح الواحات بسعر 200 جنيه.

-5كيلو بلح مرصوص بسعر 250 جنيه.

-5كيلو بلح الوادي بسعر 300 جنيه.

-علبة بلح سكري "القصيم" بسعر 300 جنيه.

-علبة بلح سلطاني بسعر 80 جنيهًا.

-علبة بلح سلطاني وسط بسعر 40 جنيهًا.

-علبة بلح مز يجى الواحات بسعر 35 جنيه.

-علبة بلح فريش الواحات بسعر 60 جنيهًا.

-علبة بلح باللوز 1 كيلو بسعر 170 جنيه.

اقرأ أيضا:

حالة واحدة ينتهي فيها عقد الإيجار القديم للمحل التجاري.. تعرف عليها



