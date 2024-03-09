اليوم.. الجامعة الأمريكية تستضيف النسخة الثانية من منتدى الطريق إلى باريس



تستضيف الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس اليوم السبت، النسخة الثانية من منتدى رياضيين مصر Egypt Athlete forum، "الطريق باريس 2024" تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، واللجنة الأوليمبية المصرية والسفارة الفرنسية بمصر.

ويشهد المؤتمر حضور عدد كبير من الأبطال الرياضيين من القطاع الرياضي المشرف والأبطال الأولمبيين والبارالمبيين المصريين، بالإضافة الى عدد من الشخصيات العامة وصناع القرار بالقطاع الرياضي في مصر والعالم، والعديد من نجوم الرياضة، سواء في الملاعب والإدارة وأيضا العديد من الشخصيات الإعلامية ورجال الأعمال، وعدد من الأبطال العالميين، بالإضافة إلى عدد من أصحاب القرار في المؤسسات الاقتصادية الهامة الراعية للاعبين.

ويهدف المنتدى المقرر إقامته غدًا داخل حرم الجامعة الأمريكية، دعم الرياضيين المصريين والتأكيد على أهمية دور الرياضة في مصر، وأنها لا تقتصر على كرة القدم فقط، علاوة على ضرورة تقديم يد العون سواء من الدولة أو المؤسسات أو الأفراد لأبطالها، وتذليل العقبات التي تواجه أبطالنا المصريين، في طريقهم نحو حلم أولمبياد باريس 2024، إيمانا بما يقدمه هؤلاء الأبطال من إنجازات وفخر وعطاء مستمر بإسم مصر في البطولات الدولية.

ويتيح منتدى رياضين مصر في نسخته الثانية، الفرصة لسماع وجهات نظر اللاعبين واللاعبات في مختلف الألعاب، وطرح الحلول لأغلب المشكلات التي تقف عائقا أمام أي رياضي وخاصة المبتدئين، بحضور عدد كبير من الأبطال من مختلف الألعاب والرياضات، في حلقات نقاشية موسعة من أجل الخروج باجندة توصيات تفيد الرياضيين والرياضيات.

ويطرح المنتدى للمناقشة العديد من المشاكل المختلفة التي يواجهها الرياضيون مثل التغذية والصحة العقلية والرعاية والاحتراف، حيث من المنتظر أن يكون هناك العديد من الندوات والجلسات الحوارية مثل: ما يحتاجه الرياضيون، دور الدولة في دعمهم، الصعاب التي تواجهها المرأة في مشوارها الرياضي، كيف يسوق الرياضي لنفسه، كيفية الوصول إلى رعاة، كيف يحافظ الرياضيون على صحتهم النفسية والجسدية.