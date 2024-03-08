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BBC

"الكبير كبير".. أول تعليق من لميس الحديدي بعد فوز الأهلي بكأس مصر

10:57 م الجمعة 08 مارس 2024

لميس الحديدي

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشرت الإعلامية لميس الحديدي تغريده على موقع التواصل الاجتماعي "x" بعد فوز الأهلي على الزمالك وحصوله على كأس مصر.

وكتبت "لميس": "إنه الأهلى يا سادة .. ألف مبروك علينا.. الكبير كبير"

وتوّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض وأدارها الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو، سجل امام عاشور وأفشة هدفي الأهلي في الدقيقتين 85 والخامسة من الوقت بدل الضائع.

الأهلي كأس مصر الزمالك لميس الحديدي

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