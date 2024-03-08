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رئيس التنظيم والإدارة يكشف عدد المتقدمين لوظائف البريد ويحذر من السماسرة - (فيديو)

10:47 م الجمعة 08 مارس 2024

الدكتور صالح الشيخ

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه تم رصد أكبر نسبة أخطاء في التقديم الإلكتروني بسبب سماسرة الوظائف، لافتًا إلى أن سماسرة الوظائف لهم حيل وأفكار لاستقطاب المواطنين من أجل تحقيق الربح.

وأضاف "الشيخ"، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن بوابة الوظائف الحكومية هي الآلية الوحيدة للإعلان عن الوظائف الخالية بالدولة، موضحا أنه لم يتم إرسال رسائل للمتقدمين أو الاتصال بهم تليفونيا.

كما أكد رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن بوابة الوظائف هي الآلية الوحيدة للتواصل عبر رقم التسجيل، لافتا إلى أنه يتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لتوفير بيئة امتحانية ملائمة للمتسابقين.

وأشار الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إلى أن الجهاز لديه عيادة طبية وسيارة إسعاف وتأمين شرطي بمركز تقييم القدرات والمسابقات، مضيفا أن عدد المتقدمين في مسابقة شغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد بلغ أكثر من 260 ألفا من المتقدمين.

الدكتور صالح الشيخ رئيس التنظيم والإدارة المتقدمين لوظائف البريد التقديم الإلكتروني بسبب سماسرة الوظائف

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