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بالألعاب النارية.. "جوجل" يحتفي بتتويج الأهلي بطلًا لكأس مصر

10:30 م الجمعة 08 مارس 2024

جوجل

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
احتفل محرك البحث "جوجل" بتتويج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على غريمه نادي الزمالك بهدفين مقابل لاشئ في المباراة التي أقيمت في الرياض بالممكلة العربية السعودية.

وبمجرد كتابة كلمة النادي الأهلي في محرك البحث جوجل، ستجد ألعابًا نارية بألوان مختلفة احتفالا بفوز المارد الأحمر.

وتوّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض وأدارها الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو، سجل امام عاشور وأفشة هدفي الأهلي في الدقيقتين 85 والخامسة من الوقت بدل الضائع.

جوجل فوز الأهلي كأس مصر الأهلي الزمالك

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