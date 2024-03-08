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BBC

خالد أبو بكر عن احتفالات يوم الشهيد: تقدير وعرفان بالجميل لأبطال الوطن

09:55 م الجمعة 08 مارس 2024

الإعلامي خالد أبو بكر

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أكد الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، أن مصر بأكملها ستحتفل غدًا بيوم الشهيد، والذي يوافق يوم 9 مارس، من كل عام، ويأتي تخليداً لذكرى رحيل الشهيد البطل عبد المنعم رياض في 1969.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن هذا اليوم يأتي عرفانًا وتقديرًا لكل الشهداء، وما قدموه للوطن من تضحيات.

وذكر أن هذا اليوم أحد الصفحات المضيئة في تاريخ مصر العسكري، موجهًا رسالته لكل الأمهات والابناء واسر الشهداء، قائلًا :" بكرة الدولة مجتمعة والشعب المصري وكل الجهات ستحتفل في احتفال كبير وضخم، كي نقول وبكل أدب، أننا مدينون لكل هؤلاء، الذي ضحوا بأرواحهم .. إنه يوم الشهيد والعرفان بالجميل".

خالد أبو بكر احتفالات يوم الشهيد عرفان بالجميل لأبطال الوطن ذكرى رحيل الشهيد البطل عبد المنعم رياض

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