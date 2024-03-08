مع ارتفاع درجات الحرارة.. "الزراعة" توجه نصائح مهمة لمزارعي القمح

كتب- عمرو صالح:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال منتصف الأسبوع المقبل ومن المتوقع أن تستمر لعدة أيام الأمر الذي قد يؤثر بشكل سلبي على المحاصيل الشتوية خاصة محصول القمح.

من جانبه حذر الدكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مركز معلومات تغير المناخ مزارعي القمح من تأثيرالموجة الحارة التي ستشهدها البلاد على محصولهم.

وقال "فهيم"، لمصراوي، إن محصول القمح من المحاصيل التي تتكيف مع الأجواء الشتوية الباردة و تعرضه لدرجات حرارة مرتفعة يعرضه للتلف خاصة خلال الفترة الحالية التي اقتربت بشكل كبير لموسم الحصاد.

وتابع: "يجب على جميع مزارعي القمح المبادرة تكثيف كمية البوتاسيوم بالأراضي الزراعية لتجنب تعرضه للتلف أو الذبول".