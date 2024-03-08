حدث في 8 ساعات| "الأرصاد" تكشف طقس أول أيام رمضان.. ووفاة والد وزير الصحة

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم الجمعة أحداثا سياسية واقتصادية واجتماعية، أبرزها، أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، شعائر صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد، ووفاة والد وزير الصحة و القوات المسلحة تختتم فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك (رعد - 1) .

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

يوم الشهيد.. فتح المتاحف العسكرية بالمجان وعروضاً للموسيقات بـ "عبد المنعم رياض" غدا

تقرر فتح المتاحف والمزارات العسكرية وكذا منطقة العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر لاستقبال المواطنين مجاناً غدا السبت الموافق 9 مارس الجارى، بمناسبة إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم .

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أحد أبطال حرب أكتوبر.. وفاة والد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

توفى اللواء عاطف عبدالغفار والد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وستكون صلاة الجنازة يوم الأحد المقبل 10 مارس عقب صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

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الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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"القومي للمرأة" يكرم أكاديميات وإعلاميات باحتفالية "شباب يغير الصورة"

شهد المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، احتفالية نظمتها لجنة الإعلام برئاسة الدكتورة سوزان القلينى، لتوزيع جوائز المسابقة السنوية التي تحمل شعار "شباب يغير الصورة" وذلك بحضور نخبة من الشخصيات الأكاديمية والإعلامية البارزة.

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القوات المسلحة: ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك (رعد - 1)

اختتمت فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك، "رعد- 1"، الذى تم تنفيذه بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة الباكستانية، واستمرت فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالى بقيادة قوات المظلات بجمهورية مصر العربية.

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يوم الشهيد.. السيسي وقادة القوات المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المشير

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، شعائر صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، والتى تأتى تزامناً مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد.

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ارتفاع الحرارة بمقدار 5 درجات.. "الأرصاد" تكشف طقس أول أيام رمضان

أشارت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه متوقع مع البداية الفلكية لشهر رمضان، ارتفاع قيم درجات الحرارة بشكل تدريجي.

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