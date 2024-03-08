في اليوم العالمي للمرأة.. شيخ الأزهر يدعو العالم للتضامن لإنقاذ النساء من معاناة الحرب والظلم

كتب- عمرو صالح:

دعا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مختلف دول العالم بالتضافر والتكاتف من أجل إنقاذ نساء غزة من ويلات العدوان الصهيوني الغاشم وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة الذي يحل في الـ 8 مارس من كل عام.

وكتب الطيب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: يتزامن اليوم العالمي للمرأة مع ما تُعانيه نساء فلسطين وأوكرانيا والسودان وبورما وغيرها من مناطق الصراع من عدوان استباح كرامتهنَّ وجردهنَّ من كل حقوقهنَّ، وفي مقدمتها حقهن في الوجود والحياة، في غزة وحدها قُتِلَ ما يقارب ٩٠٠٠ منهن، وقُضِيَ على حقهن في التعليم والخدمات الطبية والعيش في مسكن آمن .. أدعو العالم للتضامن والاتحاد من أجل إنقاذ النساء من معاناة الحرب والظلم.

اقرأ أيضا:

حالة واحدة ينتهي فيها عقد الإيجار القديم للمحل التجاري.. تعرف عليها



ما مصير أسعار اللحوم بعد تحرير سعر الصرف؟.. القصابين تُجيب



