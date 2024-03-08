الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

كتب-عمرو صالح:

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال جبر: "يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين أن نبعث للرئيس بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات القلبية بحلول شهر رمضان، الذي أنزل فيه القرآن الكريم، هاديًا للبشرية أجمع".

وأضاف: "ندعو الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر بالخير واليمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والخير والسلام والاستقرار".

اقرأ أيضا:

حالة واحدة ينتهي فيها عقد الإيجار القديم للمحل التجاري.. تعرف عليها



ما مصير أسعار اللحوم بعد تحرير سعر الصرف؟.. القصابين تُجيب



