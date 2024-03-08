القوات المسلحة تنظم معرضًا فنيًا ومهرجانًا رياضيًا بمناسبة يوم الشهيد

كتب- محمد أبو بكر:

نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب معرضًا فنيًا لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، ويستمر حتى الثالث عشر من شهر مارس الجارى.

ويأتي ذلك؛ إستمرارًا لإحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، وفى ضوء ما تقدمه جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب من أوجه رعاية لأبنائها المصابين فى مجال التأهيل والتدريب.

وجاء ذلك، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين ومصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء.

ويضم المعرض عددًا كبيرًأ من منتجات وإبداعات أعضاء الجمعية فى مجالات "النحت، والخزف، والرسم على الزجاج، والمصنوعات الجلدية"، وذلك بعد تدريبهم على أيدى نخبة من المدربين المهرة، فضلًا عن كل كافة المواد الخام اللازمة؛ لإبراز قدراتهم الفنية فى ذلك المجال الرياضى.

ونظمت الجمعية، في إطار الرعاية التي توليها الجمعية للأعضاء فى المجال، مهرجانًا رياضيًا على ملاعب جهاز الرياضة للقوات المسلحة، وتضمنت فعالياته العديد من المسابقات التي اتسمت بالروح الرياضية العالية بين فرق الجمعية المتنافسة، وقدمت الموسيقات العسكرية عدد من العروض الموسيقية والمعزوفات الوطنية على هامش فعاليات المهرجان.

يذكر أن نادى المحاربين القدماء يضم ست فرق مقيدة باللجنة البارالمبية المصرية تحصلت على عدد "4" كأس و"149" ميدالية متنوعة فى ألعاب كرة السلة والكراسى المتحركة وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة ورفع الأثقال وكرة الريشة خلال العام الرياضى الماضى.