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مصطفى حسني يكشف طريقة كيفية تعامل زوجته مع المعجبات - فيديو

04:54 م الجمعة 08 مارس 2024

مصطفى حسني

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كتب- محمد فتحي:

كشف الداعية الإسلامي مصطفى حسني، عن الطريقة التي تتعامل بها زوجته مع المعجبات.

وقال "حسني" خلال استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على قناة cbc: "إن من صدق نجا، وزوجتي إنسانة ربنا سترني بيها، ومرت معايا بكل المراحل، والشهرة بيبقي فيها في الأول استغراب ومهاجمة من البعض، وكمان اللي مش عاجبه كلامك، ومنها إقبال ومحبة من الصادقين".

وأضاف أنه في بداية الأمر كانت زوجته تنزعج من إقبال المعجبات عليه، ومع مرور الوقت تفهمت الأمر وأصبحت الأمور بالنسبة لها كما يرام.

وتابع "حسني" أنه مع مرور الوقت أصبحت زوجته كأنثى حينما يستوقفه المعجبات والمعجبين ويعبرون له عن حبهم الشديد أو يطلبون التقاط بعض الصور معي، قائلا: "زوجتي تفهمت الأمر مع مرور الوقت وان قد إيه الناس اللي بتيجي تسلم علينا في الشارع أو المطعم دي ناس متواضعة جدا، عشان سابوا أكلهم وجم يقولولي كلمتين يجبروا بخاطري".

مصطفى حسني الداعية الإسلامي مصطفى حسني برنامج معكم منى الشاذلي

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