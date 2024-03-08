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رمضان 2024.. أسعار البلح بمنافذ وزارة الزراعة

04:44 م الجمعة 08 مارس 2024

أسعار البلح

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كتب-عمرو صالح:

استعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستقبال شهر رمضان الكريم بضخ كميات كبيرة من مختلف السلع والمواد الغذائية داخل منافذها بأسعار مخفضة وذلك في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وكبح الغلاء عن أسعار المنتجات الغذائية .

ومن بين السلع التي طرحتها الوزارة عبر منافذها والتي يتردد عليها المواطنون بشكل كبير خلال شهر رمضان الكريم البلح والتمور حيث لا تخلو أي مائدة إفطار من وجودها.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية أسعار البلح والتمور بمنافذ وزارة الزراعة بحي الدقي التابع لمحافظة الجيزة:

-5 كيلو بلح الواحات بسعر 200 جنيه

-5كيلو بلح مرصوص بسعر 250 جنيه

-5كيلو بلح الوادي بسعر 300 جنيه

-علبة بلح سكري "القصيم" بسعر 300 جنيه

-علبة بلح سلطاني بسعر 80 جنيه

-علبة بلح سلطاني وسط بسعر 40 جنيه

-علبة بلح مز يجى الواحات بسعر 35 جنيه

-علبة بلح فريش الواحات بسعر 60 جنيه

-علبة بلح باللوز 1 كيلو بسعر 170 جنيه

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أسعار البلح البلح وزارة الزراعة

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