القوات المسلحة: ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك (رعد - 1)

كتب- محمد سامي:

اختتمت فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك، "رعد- 1"، الذى تم تنفيذه بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة الباكستانية، واستمرت فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالى بقيادة قوات المظلات بجمهورية مصر العربية.

وتضمنت المرحلة الختامية، تنفيذ بيان عملى لإقتحام قرية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية المسلحة من خلال تنفيذ أعمال القفز الحر والإبرار الجوى لعناصر القوات الخاصة من الجانبين، وأظهرت مدى ما يتمتعون به من مهارات ميدانية وقدرات وإمكانيات قتالية عالية تمكنهم من تنفيذ المهام ذات الطبيعة الغير نمطية تحت مختلف الظروف.

فى ختام المرحلة، ألقى اللواء محمد محمود عوض، قائد قوات المظلات كلمة نقل خلالها تحية وتقدير القيادة العامة للقوات المسلحة للعناصر المشاركة فى التدريب.

وأشار "عوض"، إلى أهمية التدريب فى نقل وتبادل الخبرات بين الجانبين والتعرف على كل ما هو جديد فى منظومة التدريب القتالى للقوات الخاصة.

وأشاد قائد قوات المظلات، بما وصلت إليه العناصر المشاركة من جاهزية وقدرة على تنفيذ أعمال مشتركة بكل كفاءة وإقتدار.

حضر المرحلة الختامية للتدريب، عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والباكستانية والملحق العسكري الباكستاني بالقاهرة.