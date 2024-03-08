ارتفاع الحرارة بمقدار 5 درجات.. "الأرصاد" تكشف طقس أول أيام رمضان

كتب- محمد أبو بكر:

أشارت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه متوقع مع البداية الفلكية لشهر رمضان، ارتفاع قيم درجات الحرارة بشكل تدريجي.

وأضافت "غانم"، لـ"مصراوي"، في تصريحات خاصة، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تترواح من 24 لـ25 درجة مئوية، خلال ثاني أيام الشهر الكريم، وهو ما يزيد عن المعدلات الطبيعية للحرارة بـ5 درجات.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء في شهر رمضان، خلال فترات النهار، ستكون دافئة ومائلة للحرارة على المحافظات الشمالية، حارة على المحافظات الجنوبية.

وأشارت، إلى استمرار برودة الأجواء خلال فترات الليل؛ نتيجة التأثر بكتل هوائية صحراوية تؤدي إلى ارتفاع قيم درجات الحرارة.

ولفتت "غانم"، إلى وجود موجة حارة، تشهد مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة، بدءًا من اليوم الثالث في شهر رمضان، حيث ستصل العظمى إلى ذروتها بـ29 درجة مئوية.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن أول أيام رمضان سيكون الطقس دافئ ومائل للحرارة خلال فترات النهار، بارد خلال فترات الليل، ونسب الرطوبة منخفضة؛ مما سيؤدي إلى عدم الشعور بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.