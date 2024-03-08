يوم الشهيد.. فتح المتاحف العسكرية بالمجان وعروضاً للموسيقات بـ "عبد المنعم رياض" غدا

كتب - محمد سامي:



تقرر فتح المتاحف والمزارات العسكرية وكذا منطقة العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر لاستقبال المواطنين مجاناً غدا السبت الموافق 9 مارس الجارى، بمناسبة إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم .

وتشارك الموسيقات العسكرية فى تقديم عدد من العروض الموسيقية والأغانى الوطنية

بميدان الشهيد عبد المنعم رياض بالقاهرة تزامناً مع الإحتفال بهذه المناسبة.

يأتى ذلك حرصاً من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته .