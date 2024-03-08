القوات المسلحة توزع كميات من الحصص الغذائية بنصف الثمن بالمحافظات

كتب - محمد سامي:

كثفت القوات المسلحة من جهودها، بتوفير ما يقرب من 2 مليون حصة غذائية بنصف الثمن لتلبية إحتياجات المواطنين فى شتى أنحاء الجمهورية، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصرى بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم.

وقامت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز الحصص الغذائية ونقلها بواسطة أسطول من شاحنات النقل المجهزة وقطارات السكة الحديد إلى جميع المحافظات التى تقع فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لطرحها على المواطنين بأسعار مخفضة، وحرصت القوات المسلحة على أن تحتوى الحصص الغذائية على السلع الأساسية التى تحتاجها الأسر المصرية خلال شهر رمضان الكريم.

وفى سياق متصل شارك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بفتح عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة لتقديم السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بجانب المشاركة فى معرض " أهلاً رمضان "

المقام بأرض المعارض بمدينة نصر .



يأتى ذلك فى إطار المسئولية المجتمعية للقوات المسلحة ودورها فى دعم المجتمع المدنى .