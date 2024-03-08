يوم الشهيد.. السيسي وقادة القوات المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المشير

كتب - محمد سامي:



أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، شعائر صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، والتى تأتى تزامناً مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد.

وأدى الصلاة، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور مصطفى مدبولى

رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين، وقادة الأفرع الرئيسية، وقادة القوات المسلحة، وقيادات الشرطة المدنية، وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود .

وألقى الشيخ الدكتور السيد عبد البارى خطبة الجمعة بعنوان "يوم الشهيد .. يومُ برٍ ووفاء" والتى أكد فيها حرص الأديان السماوية على تعظيم فضل الشهادة فى سبيل الله ومنزلة الشهيد الذى ضحى بروحه فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته، مؤكداً أن الشهداء ما زالوا أحياء يدفنون بدمائهم الطاهرة لتكون شاهدةً لهم يوم الحساب، فالله سبحانه وتعالى إختص الشهداء بأعظم المنازل وأعلاها وأنعم عليهم سبحانه بالرفعة والكرامة فى الدنيا، والأجر العظيم فى الأخرة فهم إستحقوا أن يكونوا وساماً على صدر الوطن خالدين فى ذاكرته وفى قلوب أبنائه.