"المحامين" تعلن موعد عقد انتخابات النقابة

كتب- محمد أبو بكر:

عقد مجلس نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام، النقيب العام للمحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعه أمس، بحضور جميع أعضاء المجلس؛ لمناقشة الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة القضاء الإداري المتعلقة بالعملية الانتخابية.

ووجه نقيب المحامين، أعضاء المجلس، بضرورة دراسة جميع الأحكام القضائية الصادرة؛ لإبداء آرائهم فيها ومناقشتها، بهدف اتخاذ القرار المناسب الذي يخدم مصلحة الجمعية العمومية.

وبعد المناقشات، وافق مجلس النقابة العامة للمحامين بأغلبية أعضائه على إجراء انتخابات لمجلس النقابة العامة للمحامين، لاختيار النقيب وأعضاء المجلس الجدد، وذلك في يوم السبت الموافق 23 مارس الحالي.